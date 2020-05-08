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Месси показал кадры с первой тренировки «Барселоны» после паузы

18:12
Лионель Месси. Фото instagram.com
Лионель Месси. Фото instagram.com
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Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси опубликовал новый пост в Instagram. 32-летний аргентинский футболист показал фотографии с тренировки сине-гранатовых.

С сегодняшнего дня каталонцы возобновили тренировки на клубной базе. Ранее футболисты сдали тесты на коронавирус.

Чемпионат Испании-2019/20 планируется возобновить 14 июня.

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