Месси показал кадры с первой тренировки «Барселоны» после паузы

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси опубликовал новый пост в Instagram. 32-летний аргентинский футболист показал фотографии с тренировки сине-гранатовых.

С сегодняшнего дня каталонцы возобновили тренировки на клубной базе. Ранее футболисты сдали тесты на коронавирус.

Чемпионат Испании-2019/20 планируется возобновить 14 июня.