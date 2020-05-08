Месси показал кадры с первой тренировки «Барселоны» после паузы
18:12
Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси опубликовал новый пост в Instagram. 32-летний аргентинский футболист показал фотографии с тренировки сине-гранатовых.
С сегодняшнего дня каталонцы возобновили тренировки на клубной базе. Ранее футболисты сдали тесты на коронавирус.
Чемпионат Испании-2019/20 планируется возобновить 14 июня.
Опрос
проголосовало: 6837Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020