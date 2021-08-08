Месси подтвердил вероятность перехода в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны», подтвердил, что может стать игроком «ПСЖ».

«Мой новый контракт с «Барселоной» был готов. Все было готово. Я хотел остаться, — сказал Месси на пресс-конференции. — Когда я вернулся из отпуска, все было готово... Однако потом Лапорта объяснил. В последнюю минуту все изменилось, вся эта история с ла лигой. Этого не должно было произойти.

Что касается «ПСЖ», то да, это вариант. Однако пока ничего еще не утверждено. Я получил множество звонков после заявления «Басрелоны». Мы обсуждаем это".

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.