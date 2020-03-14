Месси поддержал врачей и пострадавших от коронавируса

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выразил слова поддержки тем, кто пострадал от эпидемии коронавируса.

«Это сложные дни для всех, — написал Месси в Instagram. — Мы все переживаем из-за происходящего и хотим помочь тем, кто столкнулся с худшими последствиями: либо потому, что это напрямую затронуло их или их близких, либо потому, что они работают на передовой, в больницах или медицинских центрах. Хочу выразить всем поддержку.

Здоровье всегда должно быть на первом месте. Это исключительный случай, и мы должны следовать указанием как организаций здравоохранения, так и государственных органов. Только так мы можем эффективно бороться.

Нужно быть ответственным и оставаться дома, это идеальный момент, чтобы посвятить время близким, на что у нас не всегда есть время. Надеюсь, ситуация наладится как можно быстрее".