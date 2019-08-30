Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси поддержал Энрике, потерявшего дочь

07:18
История на странице Лионеля Месси в Instagram. Фото instagram.com/leomessi
История на странице Лионеля Месси в Instagram. Фото instagram.com/leomessi
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в Instagram выразил поддержку экс-главному тренеру команды Луису Энрике. У испанского специалиста на этой неделе из-за болезни умерла девятилетняя дочь.

«Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам», — написал Месси в истории.

Пронзительный пост Луиса Энрике. У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь //
У Луиса Энрике умерла дочка. Ей было 9 лет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир