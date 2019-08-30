Месси поддержал Энрике, потерявшего дочь

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в Instagram выразил поддержку экс-главному тренеру команды Луису Энрике. У испанского специалиста на этой неделе из-за болезни умерла девятилетняя дочь.

«Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам», — написал Месси в истории.

Пронзительный пост Луиса Энрике. У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь //

У Луиса Энрике умерла дочка. Ей было 9 лет