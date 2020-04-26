Месси почтил память Вилановы. Он умер шесть лет назад

Капитан «Барселоны» Лионель Месси почтил память бывшего главного тренера команды Тито Вилановы, скончавшегося 25 апреля 2014 года. Аргентинец выложил фото специалиста в сториз своего Instagram.

— Тито навсегда! — отмечено на баннере.

Виланова возглавлял «Барселону» с 2012 по 2013 год, вместе с командой он завоевал чемпионство в сезоне-2012/13. В июле 2013 года специалист ушел в отставку по состоянию здоровья, а 25 апреля 2014 года в возрасте 45 лет скончался из-за онкологического заболевания.