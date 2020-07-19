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Месси побил рекорд Хави по голевым передача за сезон

20:57
Лионель Месси. Фото ФК "Барселона"
Лионель Месси. Фото ФК "Барселона"
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд ла лиги по количеству голевых передач за сезон. В заключительном 38-м туре «Барса» разгромила «Алавес» (5:0). Месси сделал дубль и отдал голевой пас на Ансу Фати.

Результативная передача стала для Месси 21-й в сезоне, по этому показателю он обошел бывшего одноклубника Хави, который отдал 20 голевых пасов в сезоне-2008/09.

Примечательно, что Месси, вероятно, выиграет еще и бомбардирскую гонку. На его счету 25 точных ударов. У его ближайшего преследователя — Карима Бензема из «Реала» — 21 гол и одна игра в запасе.

Алавес — Барселона

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