Месси ответил Пеле, который поздравил аргентинца с повторением своего рекорда

Форвард «Барселоны» Лионель Месси ответил на слова легенды футбола Пеле, который поздравил аргентинца с повторением своего рекорда.

«Я признателен за столь теплое послание, Пеле! Было очень приятно. Для меня эти слова очень много значат, учитывая, что их сказал великий футболист. Обнимаю», — написал Месси в Instagram.

Аргентинец отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Для 33-летнего форварда это 643-й гол за каталонцев во всех соревнованиях. Он сравнялся с рекордным показателем Пеле, который забил столько же голов за один клуб — «Сантос».