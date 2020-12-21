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Месси ответил Пеле, который поздравил аргентинца с повторением своего рекорда

00:34
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси ответил на слова легенды футбола Пеле, который поздравил аргентинца с повторением своего рекорда.

«Я признателен за столь теплое послание, Пеле! Было очень приятно. Для меня эти слова очень много значат, учитывая, что их сказал великий футболист. Обнимаю», — написал Месси в Instagram.

Аргентинец отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Для 33-летнего форварда это 643-й гол за каталонцев во всех соревнованиях. Он сравнялся с рекордным показателем Пеле, который забил столько же голов за один клуб — «Сантос».

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