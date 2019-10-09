Месси ответил на вопрос о натянутых отношениях с Гризманном

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о натянутых отношениях с партнером по команде Антуаном Гризманном.

— Это неправда, что я не хотел видеть Гризманна в «Барселоне», — заявил 32-летний аргентинец в программе «El Mon». — Еще когда его только хотели подписать, я всегда говорил, что он — один из лучших в мире, а лучшие всегда приветствуются в нашем клубе. У меня никогда не было проблем с Антуаном ни на поле, ни в повседневной жизни, наоборот.

«Барселона» — команда с особой философией, поэтому влиться сразу в нее непросто. Особенно человеку, не воспитывавшемуся в «Ла Масии». Гризманн привык играть совсем в другой футбол, но я уверен, что он все же адаптируется к «Барселоне». Он — очень качественный и умный форвард.

Ранее портал Le10Sport сообщил, что Гризманн может покинуть клуб из-за напряженных отношений с Месси. По данным источника, если к концу сезона француз не наладит отношения с аргентинцем, то руководство «Барселоны» примет решение расстаться с Гризманном.