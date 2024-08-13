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Месси отреагировал на уход Серхи Роберто из «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси обратился к защитнику Серхи Роберто, который объявил о своем уходе из «Барселоны».

«Удачи на новом этапе! Я желаю тебе всего наилучшего», — написал Месси в соцсетях.

32-летний испанец 11 августа объявил о своем уходе из «Барселоны». Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 игрок забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за каталонцев.

Лионель Месси
Серхи Роберто
ФК Барселона
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