Месси отреагировал на уход Серхи Роберто из «Барселоны»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси обратился к защитнику Серхи Роберто, который объявил о своем уходе из «Барселоны».

«Удачи на новом этапе! Я желаю тебе всего наилучшего», — написал Месси в соцсетях.

32-летний испанец 11 августа объявил о своем уходе из «Барселоны». Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 игрок забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за каталонцев.