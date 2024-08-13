Месси отреагировал на уход Серхи Роберто из «Барселоны»
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси обратился к защитнику Серхи Роберто, который объявил о своем уходе из «Барселоны».
«Удачи на новом этапе! Я желаю тебе всего наилучшего», — написал Месси в соцсетях.
32-летний испанец 11 августа объявил о своем уходе из «Барселоны». Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 игрок забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за каталонцев.
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|Барселона
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
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|0
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7
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8
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|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|0-0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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