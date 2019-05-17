Месси отказался петь и хлопать в поддержку лозунга "Свободу политзаключенным"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время церемонии, на которой ему вручили правительственную награду Каталонии, демонстративно отказался поддерживать зал, который скандировал "Свободу политическим заключенным". Аргентинец просто стоял и молчал, когда вокруг него все аплодировали и скандировали.
Напомним, Месси стал вторым после Йохана Кройффа игроком в истории "Барселоны", которому вручили Крест Сант-Жорди.
💥👀 ¡LO MÁS VIRAL! MESSI SE NIEGA A APLAUDIR los cánticos de "¡LIBERTAD! ¡PRESOS POLÍTICOS!" en la gala de la CREU DE SANT JORDI. #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/ft4ME86Fsz– El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 16 мая 2019 г.
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