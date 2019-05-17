Месси отказался петь и хлопать в поддержку лозунга "Свободу политзаключенным"

Нападающий "Барселоны"​ Лионель Месси во время церемонии, на которой ему вручили правительственную награду Каталонии, демонстративно отказался поддерживать зал, который скандировал "Свободу политическим заключенным". Аргентинец просто стоял и молчал, когда вокруг него все аплодировали и скандировали.

Напомним, Месси стал вторым после Йохана Кройффа игроком в истории "Барселоны", которому вручили Крест Сант-Жорди.