Месси останется в «Барселоне». Он мог уйти бесплатно этим летом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси останется в клубе как минимум еще на год, сообщает Goal. Капитан каталонцев не стал активировать опцию контракта, которая действовала до 30 мая. В соглашении был прописан пункт, что Месси мог покинуть «Барсу» бесплатно за год до истечения соглашения.

Таким образом, шестикратный обладатель «Золотого мяча» остается в родном клубе как минимум до июня 2021 года.

Месси провел в «Барсе» всю профессиональную карьеру, установив несколько голевых рекордов клуба и лиги и завоевав 34 трофея, включая десять чемпионских титулов и четыре победы в Лиге чемпионов.