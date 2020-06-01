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Месси останется в «Барселоне». Он мог уйти бесплатно этим летом

19:31
Лионель Месси. Фото Sky Sports
Лионель Месси. Фото Sky Sports
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси останется в клубе как минимум еще на год, сообщает Goal. Капитан каталонцев не стал активировать опцию контракта, которая действовала до 30 мая. В соглашении был прописан пункт, что Месси мог покинуть «Барсу» бесплатно за год до истечения соглашения.

Таким образом, шестикратный обладатель «Золотого мяча» остается в родном клубе как минимум до июня 2021 года.

Месси провел в «Барсе» всю профессиональную карьеру, установив несколько голевых рекордов клуба и лиги и завоевав 34 трофея, включая десять чемпионских титулов и четыре победы в Лиге чемпионов.

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