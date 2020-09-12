Месси остается капитаном «Барселоны». Бускетс, Пике, Роберто — ассистенты
15:00
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сохранит капитанскую повязку в новом сезоне, сообщает El Mundo Deportivo. Аргентинец провел в «Барсе» всю профессиональную карьеру и получил титул капитана в 2018 году после ухода Андреса Иньесты.
Этим летом Месси был близок к уходу из «Барселоны», но в результате остался в клубе.
Его ассистентами останутся Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.
Первый матч нового сезона «Барселона» должна была провести 13 сентября протв «Эльче» но игра была перенесена.