Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сохранит капитанскую повязку в новом сезоне, сообщает El Mundo Deportivo. Аргентинец провел в «Барсе» всю профессиональную карьеру и получил титул капитана в 2018 году после ухода Андреса Иньесты.

Этим летом Месси был близок к уходу из «Барселоны», но в результате остался в клубе.

Его ассистентами останутся Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.

Первый матч нового сезона «Барселона» должна была провести 13 сентября протв «Эльче» но игра была перенесена.