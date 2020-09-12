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Месси остается капитаном «Барселоны». Бускетс, Пике, Роберто — ассистенты

15:00
Серхи Роберто, Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике. Фото El Mundo Deportivo
Серхи Роберто, Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике. Фото El Mundo Deportivo
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сохранит капитанскую повязку в новом сезоне, сообщает El Mundo Deportivo. Аргентинец провел в «Барсе» всю профессиональную карьеру и получил титул капитана в 2018 году после ухода Андреса Иньесты.

Этим летом Месси был близок к уходу из «Барселоны», но в результате остался в клубе.

Его ассистентами останутся Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.

Первый матч нового сезона «Барселона» должна была провести 13 сентября протв «Эльче» но игра была перенесена.

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