Месси объявил, что остается в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в каталонском клубе.

33-летний футболист заявил об этом в интервью Goal.

— Я был недоволен сложившейся ситуацией и хотел уйти, — сказал Месси. — Но мне это не позволили, так что я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Но руководство во главе с Бартомеу — это катастрофа.

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Месси объяснил, почему решил остаться в «Барселоне»

? WORLD EXCLUSIVE ?



Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things ?



Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc — Goal (@goal) September 4, 2020

Последний раз аргентинец продлил соглашение с клубом в 2017 году — на три сезона с возможностью продления еще на год.

СМИ сообщали, что пункт об отступных в размере 700 миллионов евро не будет действовать, если соглашение расторгается в последнем сезоне, но ла лига в специальном заявлении подтвердила его действие.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».