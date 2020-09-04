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Месси объявил, что остается в «Барселоне»

19:02
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в каталонском клубе.

33-летний футболист заявил об этом в интервью Goal.

— Я был недоволен сложившейся ситуацией и хотел уйти, — сказал Месси. — Но мне это не позволили, так что я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Но руководство во главе с Бартомеу — это катастрофа.

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Последний раз аргентинец продлил соглашение с клубом в 2017 году — на три сезона с возможностью продления еще на год.

СМИ сообщали, что пункт об отступных в размере 700 миллионов евро не будет действовать, если соглашение расторгается в последнем сезоне, но ла лига в специальном заявлении подтвердила его действие.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

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