Месси объявил, что игроки «Барселоны» пошли на сокращение зарплаты на 70 процентов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с заявлением от лица футболистов каталонской команды и заявил, что игроки пошли на снижение зарплат на время кризиса из-за пандемии коронавируса. Аргентинец сообщил об этом в своем Instagram.

Месси объявил, что зарплаты футболистов будут снижены на 70 процентов. Кроме того, в заявлении говорится, что футболисты переведут деньги персоналу «Барселоны», чтобы сотрудники получили зарплату в полном объеме.

— О вопросе зарплат в «Барселоне» многое рассказали и написали в этот непростой период, — говорится в заявлении. — Мы бы хотели прояснить, что все это время выступали за снижение зарплаты в этот период, потому что полностью понимаем, что ситуация выходит за рамки. Футболисты должны в первую очередь помогать своему клубу, когда он просит об этом. Мы много раз делали это по собственной инициативе. Мы не поднимали тему зарплат, поскольку для нас самым главным было найти реальный способ помочь «Барселоне» и тем, на ком действительно серьезно может сказаться нынешняя ситуация.