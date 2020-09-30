Месси объяснил свой едкий пост в Instagram об уходе Суареса из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему опубликовал критический пост у себя в Instagram по поводу ухода форварда Луиса Суареса в «Атлетико». Аргентинец, обращаясь к уругвайцу, написал: «Ты не заслужил, чтобы тебя так выгнали».

— В тот момент я сказал то, что чувствовал, было нелегко, — приводит Sport.es слова Месси. — Я понимаю, что многие могли подумать: «Мог бы просто заткнуться или отпустить это», как я делал в иных случаях, но в последние несколько недель многое меня сильно задело. Таким образом, я выразил свои чувства на тот момент.