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Месси обратился к Вальверде после ухода специалиста из «Барселоны»

17:27
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси опубликовал обращение к бывшему главному тренеру команды Эрнесто Вальверде. Ранее специалист был уволен.

— Спасибо за все, мистер, — написал аргентинец. — Конечно, у вас все будет замечательно, куда бы вы ни ушли, потому что, помимо того, что вы хороший профессионал, вы отличный человек. Крепко обнимаю.

После увольнения Вальверде главным тренером «Барселоны» был назначен Кике Сетьен.

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