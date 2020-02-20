Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался по поводу увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера каталонской команды в январе 2020 года.

— Конечно, это было неприятно, Эрнесто — отличный тренер и человек, я много раз говорил об этом, — цитирует Mundo Deportivo Месси. — Мы ответственны за результаты некоторых матчей гораздо больше, чем он. Тренер не всегда виноват, но проще уволить одного тренера, чем заменить всех футболистов, и все прекрасно понимают, что это так. К сожалению, случилось поражение от «Атлетико» в Суперкубке Испании. Мы контролировали ход игры, но вылетели из турнира за 5 последних минут матча. Это привело к тому, к чему привело, к увольнению Вальверде. Очень жаль, что так вышло.

Вальверде возглавлял «Барселону» с июня 2017 года, 56-летний испанский специалист был уволен после того, как каталонцы уступили «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.