Месси – о трофеях: «Хочу побеждать. Чем больше, тем лучше»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем желании продолжать завоевывать трофеи.
«Когда я участвую в турнире, то хочу побеждать. Я стараюсь сделать все, чтобы достичь всех поставленных целей. Чтобы брать трофеи.
Кубок Испании в этом сезоне стал переломным моментом, очень важный титул. Лично я люблю побеждать и выигрывать трофеи. Чем больше, тем лучше», - приводит слова Месси Sport.es.
В сезоне-2020/21 чемпионата Испании Месси стал лучшим бомбардиром. 33-летний аргентинец забил 30 голов в 35 матчах. «Барселона» заняла третье итоговое место. В апреле команда стала обладателем Кубка Испании, одержав победу над «Атлетиком» со счетом 4:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/barca-star-lionel-messis-interview-with-diario-ole-i-want-to-win-trophies-11750491
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю