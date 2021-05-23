Месси – о трофеях: «Хочу побеждать. Чем больше, тем лучше»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем желании продолжать завоевывать трофеи.

«Когда я участвую в турнире, то хочу побеждать. Я стараюсь сделать все, чтобы достичь всех поставленных целей. Чтобы брать трофеи.

Кубок Испании в этом сезоне стал переломным моментом, очень важный титул. Лично я люблю побеждать и выигрывать трофеи. Чем больше, тем лучше», - приводит слова Месси Sport.es.

В сезоне-2020/21 чемпионата Испании Месси стал лучшим бомбардиром. 33-летний аргентинец забил 30 голов в 35 матчах. «Барселона» заняла третье итоговое место. В апреле команда стала обладателем Кубка Испании, одержав победу над «Атлетиком» со счетом 4:0.