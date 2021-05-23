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Месси – о трофеях: «Хочу побеждать. Чем больше, тем лучше»

09:49
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем желании продолжать завоевывать трофеи.

«Когда я участвую в турнире, то хочу побеждать. Я стараюсь сделать все, чтобы достичь всех поставленных целей. Чтобы брать трофеи.

Кубок Испании в этом сезоне стал переломным моментом, очень важный титул. Лично я люблю побеждать и выигрывать трофеи. Чем больше, тем лучше», - приводит слова Месси Sport.es.

В сезоне-2020/21 чемпионата Испании Месси стал лучшим бомбардиром. 33-летний аргентинец забил 30 голов в 35 матчах. «Барселона» заняла третье итоговое место. В апреле команда стала обладателем Кубка Испании, одержав победу над «Атлетиком» со счетом 4:0.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.57

Ф1 (0)

20%

1.51

X2

15%

1.89
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

1X

21%

1.52

П2

16%

2.65
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/barca-star-lionel-messis-interview-with-diario-ole-i-want-to-win-trophies-11750491

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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