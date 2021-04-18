Форвард «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги финала Кубка Испании против «Атлетика» (4:0).

«Приятно поднять над головой кубок. Для нашей команды это счастливый день. Это особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба.

Жаль, что мы не можем отпраздновать с фанатами. Люди всегда рады, когда мы выигрываем Кубок Испании. Начало сезона было тяжелым для нас, мы теряли очки в безобидных ситуациях. Затем мы окрепли, стали играть хорошо и вернулись в гонку за титулом в чемпионате. Увы, в класико нам не удалось добиться нужного результата», — приводит слова Месси Marca.

Для Месси, который в этом матче оформил дубль, это 35-й трофей в составе каталонского клуба и 7-й Кубок Испании. Также на счету аргентинца 10 побед в ла лиге, 4 — в Лиге чемпионов.