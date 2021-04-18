Месси — о победе в Кубке Испании: «Это особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги финала Кубка Испании против «Атлетика» (4:0).
«Приятно поднять над головой кубок. Для нашей команды это счастливый день. Это особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба.
Жаль, что мы не можем отпраздновать с фанатами. Люди всегда рады, когда мы выигрываем Кубок Испании. Начало сезона было тяжелым для нас, мы теряли очки в безобидных ситуациях. Затем мы окрепли, стали играть хорошо и вернулись в гонку за титулом в чемпионате. Увы, в класико нам не удалось добиться нужного результата», — приводит слова Месси Marca.
Для Месси, который в этом матче оформил дубль, это 35-й трофей в составе каталонского клуба и 7-й Кубок Испании. Также на счету аргентинца 10 побед в ла лиге, 4 — в Лиге чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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