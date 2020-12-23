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Месси никогда не думал, что побьет рекорд Пеле

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Вальядолидом» в матче 15-го тура чемпионата Испании (3:0) признался, что никогда не думал о рекорд Пеле. Аргентинец забил 644 гол за каталонцев и опередил бразильца по количеству голов за один клуб.

«Когда я начал играть в футбол, никогда не думал, что побью рекорд. И тем более такой, который был установлен самим Пеле. Могу только поблагодарить всех, кто помогал мне все эти годы, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю!» — написал Месси в Instagram.

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