Месси неверно истолковал слова Абидаля

Источники, близкие к спортивному директору «Барселоны» Эрику Абидалю, утверждают, что нападающий Лионель Месси неверно истолковал его слова. Француз имел в виду его личное восприятие команды под руководством Эрнесто Вальверде. Он вообще не хотел бросать тень на Месси.

Ранее аргентинец призвал Абидаля назвать имена игроков, к которым у него есть вопросы. Французский специалист заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов.