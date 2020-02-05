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Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси неверно истолковал слова Абидаля

03:45
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Источники, близкие к спортивному директору «Барселоны» Эрику Абидалю, утверждают, что нападающий Лионель Месси неверно истолковал его слова. Француз имел в виду его личное восприятие команды под руководством Эрнесто Вальверде. Он вообще не хотел бросать тень на Месси.

Ранее аргентинец призвал Абидаля назвать имена игроков, к которым у него есть вопросы. Французский специалист заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов.

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