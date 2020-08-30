Месси не приехал на базу «Барселоны» сдавать тест на коронавирус

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не приехал на базу клуба, чтобы сдать тест на коронавирус. Футболисты должны были приезжать к определенному времени. Месси должен был появиться на базе в 10:15, сообщает Marca.

Отметим, что нападающий Луис Суарес, который также намерен покинуть клуб, присутствовал на базе и сдал тест.

Ранее стало известно, что аргентинец не планирует посещать тренировки «Барселоны», поскольку считает, что его контракт с клубом можно считать разорванным.