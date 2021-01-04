Месси не попал в сборную года по версии L'Equipe

Французское издание L'Equipe опубликовало свою версию символической сборной 2020 года.

Наибольшее представительство в составе получила «Бавария» (5 футболистов). Отметим, что в символическую сборную не попал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Символическая сборная года по версии L'Equipe:

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэйвис («Бавария»).

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Тиагу Алькантара («Бавария"/"Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария).