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Месси не хочет начинать переговоры с «Барселоной» о новом контракте раньше лета 2021 года

18:07
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, начнет переговоры о новом контракте летом 2021 года, сообщает COPE.

По данным источника, аргентинец попросил своего агента, который является его отцом, чтобы он не вступал в переговоры с каталонским клубом до конца сезона-2020/21.

33-летний форвард не хочет отвлекаться на что-то, кроме победы в ла лиге. В этом сезоне он в 28 матчах чемпионата Испании забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.

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