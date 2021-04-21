Месси не хочет начинать переговоры с «Барселоной» о новом контракте раньше лета 2021 года
18:07
Капитан «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, начнет переговоры о новом контракте летом 2021 года, сообщает COPE.
По данным источника, аргентинец попросил своего агента, который является его отцом, чтобы он не вступал в переговоры с каталонским клубом до конца сезона-2020/21.
33-летний форвард не хочет отвлекаться на что-то, кроме победы в ла лиге. В этом сезоне он в 28 матчах чемпионата Испании забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.
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