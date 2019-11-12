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Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» следующим летом

09:39
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не собирается покидать клуб после окончания нынешнего сезона, но и вести переговоры о продлении контракта следующим летом он не намерен. Как сообщает Marca, аргентинец рассчитывает провести переговоры уже по ходу сезона-2020/21, который должен быть последним по нынешнему договору форварда.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркивал, что клуб готов предложить Месси пожизненный контракт, однако сам футболист хочет в первую очередь учитывать свою форму.

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