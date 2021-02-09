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Месси назван лучшим игроком десятилетия по версии ИФФХС

23:29
Лионель Месси. Фото ИФФХС
Лионель Месси. Фото ИФФХС
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим футболистом десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (ИФФХС). Рейтинг игроков за период с 2011 по 2020 год был составлен по итогам голосования среди представителей 150 членов федерации.

Второе место занял Криштиану Роналду, а тройку замкнул Андрес Иньеста.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»).

2. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»).

3. Андрес Иньеста (Испания, «Виссел Кобе»).

4. Неймар (Бразилия, «ПСЖ»).

5. Серхио Рамос (Испания, «Реал»).

6. Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»).

7. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).

8. Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»).

9. Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»).

10. Лука Модрич (Хорватия, «Реал»).

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