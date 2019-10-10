Месси назвал свой лучший гол
03:41
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал свой лучший гол. Аргентинец считает таковым забитый мяч в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:0).
«Свой лучший гол я забил головой в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в Риме», — сказал Месси.
?Leo #Messi: «The header I scored in Rome in the Champions League final was my best goal.»— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 9, 2019
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? See all his goals and decide!?https://t.co/cNxsD0A8Oh pic.twitter.com/3anCGroide