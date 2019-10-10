Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал свой лучший гол. Аргентинец считает таковым забитый мяч в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Свой лучший гол я забил головой в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в Риме», — сказал Месси.