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Месси назвал свой лучший гол

03:41

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал свой лучший гол. Аргентинец считает таковым забитый мяч в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Свой лучший гол я забил головой в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в Риме», — сказал Месси.

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