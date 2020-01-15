Месси назвал самого трудного опекуна для себя. Его выбор вас удивит

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о самом трудном опекуне для себя на протяжении карьеры.

— Персональная опека меня не беспокоит. Вы знаете, что будут трудные матчи, но странно, что возле вас всегда кто-то есть, — сказал Месси в интервью DAZN. — По правде говоря, со мной такое случалось не так уж часто. Это не беспокоит, но выглядит странно.

Пабло Маффео из «Жироны». Это было тяжело! Я никогда не был тем, кто жалуется. Думаю, что физический контакт и удары — это часть игры.