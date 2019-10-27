Месси назвал лучшего нападающего, которого он видел. И это не Криштиану
11:10
Форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал лучшим нападающим знаменитого бразильца Роналдо.
— Роналдо — лучший нападающий, которого я видел, — сказал Месси в интервью TyC.
Роналдо — чемпион мира в составе сборной Бразилии, двукратный победитель Кубка Америки. Чемпион Испании в составе «Реала», обладатель Кубка кубков в составе «Барселоны», победитель Кубка УЕФА в составе «Интера».
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