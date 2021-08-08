Месси: «Надеюсь, что смогу вернуться в «Барселону»

Нападающий Лионель Месси рассказал об уходе из «Барселоны» во время прощальной пресс-конференции в клубе.

«Надеюсь, я смогу вернуться в «Барселону» любым способом. Хочу внести свой вклад, чтобы этот клуб продолжал оставаться лучшим в мире. Наверняка сейчас я многое забываю, я не в лучшем состоянии», — сказал Месси.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». Месси подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.