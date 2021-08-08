Месси: «Надеюсь, что смогу вернуться в «Барселону»
13:40
Нападающий Лионель Месси рассказал об уходе из «Барселоны» во время прощальной пресс-конференции в клубе.
«Надеюсь, я смогу вернуться в «Барселону» любым способом. Хочу внести свой вклад, чтобы этот клуб продолжал оставаться лучшим в мире. Наверняка сейчас я многое забываю, я не в лучшем состоянии», — сказал Месси.
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». Месси подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/20210808/1001673228/leo-messi-salida-barcelona-donde-va-ultima-hora-hoy-en-directo-ext-pau.html
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