Месси набрал 1000-е очко по системе «гол+пас» в день тысячного матча Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси набрал тысячное очко по системе «гол + пас» в карьере. Капитан каталонцев оформил покер в игре чемпионата Испании против «Эйбара» (5:0).

После последнего мяча на счету Месси стало 1001 очко: 695 голов и 306 передач.

Примечательно, что в эти минуты многолетний соперник Месси Криштиану Роналду проводит тысячный матч в карьере. Юбилейной для форварда «Ювентуса» стала игра с клубом СПАЛ, причем Роналду успел отличиться в первом тайме.