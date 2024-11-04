Месси может вернуться в «Барселону» перед ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может вернуться в «Барселону» перед началом чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает портал GolDigital.

Контракт форварда с клубом МЛС истекает 31 декабря 2025 года, на момент окончания ему будет 39 лет. После этого Месси может покинуть Майами и перейти в «Барселону» на правах свободного агента, чтобы лучше подготовиться к последнему мировому первенству в карьере.

Утверждается, что такой вариант приветствует лично президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступал за нее с 2004 по 2021 год. За клуб он провел 778 матчей, забил 672 гола и сделал 303 результативных передачи. С сине-гранатовыми аргентинец стал в том числе 10-кратным чемпионом Испании и 4-кратным победителем Лиги чемпионов.