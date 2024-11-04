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Сегодня, 10:10

Месси может вернуться в «Барселону» перед ЧМ-2026

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может вернуться в «Барселону» перед началом чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает портал GolDigital.

Контракт форварда с клубом МЛС истекает 31 декабря 2025 года, на момент окончания ему будет 39 лет. После этого Месси может покинуть Майами и перейти в «Барселону» на правах свободного агента, чтобы лучше подготовиться к последнему мировому первенству в карьере.

Утверждается, что такой вариант приветствует лично президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступал за нее с 2004 по 2021 год. За клуб он провел 778 матчей, забил 672 гола и сделал 303 результативных передачи. С сине-гранатовыми аргентинец стал в том числе 10-кратным чемпионом Испании и 4-кратным победителем Лиги чемпионов.

Источник: GolDigital
Лионель Месси
ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
11
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
12
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
13
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
17
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
18
 Лас-Пальмас 12 2 3 7 13-21 9
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
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3.11 23:00
Атлетик – Бетис
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