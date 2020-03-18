Месси может уйти из «Барселоны», если каталонцы не вернут Неймара

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду, сообщает El Confidencial. Это произойдет в том случае, если каталонцы не вернут Неймара из «ПСЖ». Аргентинец недоволен текущим положением дел в команде и может воспользоваться особым пунктом в контракте. Он позволяет ему уйти в конце сезона.

«Барселона» намерена продлить контракт с Месси, но сначала должна решить вопрос с возвращением бразильского нападающего.

Ранее европейские СМИ сообщали о конфликте между нападающим и спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Предметом недовольства аргентинца стали слова функционера о том, что не все футболисты были довольны экс-тренером «Барселоны» Эрнесто Вальверде, поэтому не выкладывались в матчах на сто процентов.