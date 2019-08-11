Месси может пропустить начало сезона в чемпионате Испании

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, когда ждать возвращения в строй лидера команды Лионеля Месси. Перед поездкой в США аргентинский форвард получил травму икроножной мышцы правой ноги первой степени.

– Он находится в процессе восстановления, и я не знаю, будет ли он готов к старту ла лиги, – цитирует Goal Вальверде. – Это выглядит сложно.

В первом туре чемпионата Испании 25 августа "Барселона" сыграет с "Атлетиком".

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