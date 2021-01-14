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Месси может пропустить матч за Суперкубок Испании

11:18
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси может пропустить финал Суперкубка Испании из-за повреждения.

«Нам нужно подождать несколько дней, чтобы понять, сможет ли Лео сыграть в финале», — цитирует AS Кумана.

33-летний аргентинец пропустил полуфинал Суперкубка Испании против «Реал Сосьедада» (1:1, 3:2 — по пенальти) из-за дискомфорта. В финале «Барселона» встретится с победителем пары «Реал» — «Атлетик».

Финал Суперкубка Испании состоится в воскресенье, 17 января.

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