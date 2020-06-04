Месси может пропустить матч с «Мальоркой» из-за дискомфорта в приводящей мышце

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матч 28-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 32-летний аргентинец испытывает дискомфорт в приводящей мышце, в связи с чем может не принять участие в первой встрече после возобновления сезона-2019/20 в Испании.

Матч «Мальорка» — «Барселона» запланирован на 13 июня.