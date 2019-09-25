Месси может пропустить игру с «Хетафе»

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1), может не сыграть в следующей встрече ла лиги с «Хетафе», утверждает sport.es.

32-летний аргентинец отметился голевой передачей в первом тайме игры с «Вильярреалом», но в перерыве был заменен из-за травмы.

Сегодня, 25 сентября, форвард пройдет медобследование, после которого будет принято решение об участии игрока в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Хетафе». Встреча пройдет 28 сентября.

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