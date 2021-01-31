Месси разозлен и может покинуть «Барселону» после утечки его контракта

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на сегодняшнюю утечку его контракта с клубом, информирует Don Balon 31 января.

Как отмечается, аргентинец очень разозлен. Он уверен, что кто-то сливает информацию и может покинуть клуб.

«Если эта утечка повлияет на меня или мою семью, то все кончено», — сказал Месси, когда на днях по каталонскому телевидению показали отчет технического директора «Барселоны» Рамона Планеса, который содержал секретную информацию.

Теперь же появились данные о контракте. Месси шокирован обнародованием цифр по поводу его заработка.

Напомним, сегодня испанское издание El Mundo раскрыла данные по четырехлетнему контракту аргентинца. В заметке под названием «Контракт, разрушивший «Барселону» написало, что за четыре года контракта Месси должен получить около 555 миллионов евро.

«Барселона» уже выступила с заявлением в защиту Месси и угрозой обратиться в правовые органы.