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Месси разозлен и может покинуть «Барселону» после утечки его контракта

14:51
Лионель Месси. Фото Barcacentre
Лионель Месси. Фото Barcacentre
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на сегодняшнюю утечку его контракта с клубом, информирует Don Balon 31 января.

Как отмечается, аргентинец очень разозлен. Он уверен, что кто-то сливает информацию и может покинуть клуб.

«Если эта утечка повлияет на меня или мою семью, то все кончено», — сказал Месси, когда на днях по каталонскому телевидению показали отчет технического директора «Барселоны» Рамона Планеса, который содержал секретную информацию.

Теперь же появились данные о контракте. Месси шокирован обнародованием цифр по поводу его заработка.

Напомним, сегодня испанское издание El Mundo раскрыла данные по четырехлетнему контракту аргентинца. В заметке под названием «Контракт, разрушивший «Барселону» написало, что за четыре года контракта Месси должен получить около 555 миллионов евро.

«Барселона» уже выступила с заявлением в защиту Месси и угрозой обратиться в правовые органы.

Дополнительная информация:

https://www.donbalon.com/futbol/laliga/se-acabo-leo-messi-habia-avisado-y-esto-ha-terminado-con-su-carrera

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