Месси разозлен и может покинуть «Барселону» после утечки его контракта
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на сегодняшнюю утечку его контракта с клубом, информирует Don Balon 31 января.
Как отмечается, аргентинец очень разозлен. Он уверен, что кто-то сливает информацию и может покинуть клуб.
«Если эта утечка повлияет на меня или мою семью, то все кончено», — сказал Месси, когда на днях по каталонскому телевидению показали отчет технического директора «Барселоны» Рамона Планеса, который содержал секретную информацию.
Теперь же появились данные о контракте. Месси шокирован обнародованием цифр по поводу его заработка.
Напомним, сегодня испанское издание El Mundo раскрыла данные по четырехлетнему контракту аргентинца. В заметке под названием «Контракт, разрушивший «Барселону» написало, что за четыре года контракта Месси должен получить около 555 миллионов евро.
«Барселона» уже выступила с заявлением в защиту Месси и угрозой обратиться в правовые органы.
Дополнительная информация:
https://www.donbalon.com/futbol/laliga/se-acabo-leo-messi-habia-avisado-y-esto-ha-terminado-con-su-carrera
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю