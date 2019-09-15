Месси может оказаться в клубу Бэкхема. Его отец уже провел переговоры с «Интер Майами»

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси встретился с представителями клуба MLS Дэвида Бекхэма «Интер Майами», сообщает Mirror.

Отмечается, что Бекхэм хотел бы включить Месси в новую франшизу.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В составе каталонской команды он стал десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

Контракт 32-летнего нападающего с испанским клубом действует до 30 июня 2021 года, однако в его контракте есть положение, в соответствии с которым он может уйти в конце сезона, не выплачивая при этом неустойку.

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