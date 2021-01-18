Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может быть дисквалифицирован на срок до 12 матчей после удаления в финале Суперкубка Испании по футболу, информирует AS.

Как отмечается, это произойдет если комитет по соревнованиям расценит действия аргентинца как умышленную агрессию. В противном случае Месси может быть отстранен на срок от одного до трех матчей, не считая автоматическую дисквалификацию на одну игру за прямую красную карточку.

На 121-й минуте встречи за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3) Месси получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил игрока после видеопросмотра.

Для «Атлетика» это третий Суперкубок в истории — последний раз клуб становился обладателем трофея в 2015 году, обыграв «Барселону» со счетом 5:1 (4:0, 1:1).