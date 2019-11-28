Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) назвала капитана «Барселоны» Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2019 года. Он с большим отрывом опередил конкурентов в голосовании футбольных экспертов из 90 стран. На счету Месси 299 очков, у занявшего второе место Кевина де Брейне — 85.

Всего очки набрали 22 номинанта, причем 1 балл ушел футболисту «Бангалора» и сборной Индии Сунилу Чхетри. Он и Иньясио Фернандес из «Ривер Плейта» — единственные представители неевропейских клубов в рейтинге.

Месси выиграл награду в четвертый раз за последние пять лет. Ранее он первенствовал в 2015, 2016 и 2017 году. По данному показателю он сравнялся с лидером — экс-одноклубником Хави. Дважды приз получал еще один футболист «Барсы» Андрес Иньеста, по одному — Зинедин Зидан, Лука Модрич, Кака и Тони Кроос.