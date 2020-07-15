Месси — лучший нападающий XXI века по среднему количеству голов
07:20
Портал Give Me Sport составил рейтинг лучших нападающих XXI века по соотношению забитых голов к сыгранным матчам. Возглавил список Лионель Месси из «Барселоны».
Также в первую тройку вошли Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Роберт Левандовски из «Баварии».
Топ-15 лучших нападающих XXI века
1. Лионель Месси — 0,87 гола в среднем за матч.
2. Криштиану Роналду — 0,77.
3. Роберт Левандовски — 0,73.
4. Луис Суарес — 0,67.
5. Неймар — 0,65.
6. Кильян Мбаппе — 0,65.
7. Харри Кейн — 0,63.
8. Златан Ибрагимович — 0,62.
9. Эдинсон Кавани — 0,61.
10. Руд Ван Нистелрой — 0,6.
11. Серхио Агуэро — 0,59.
12. Радамель Фалькао — 0,58.
13. Тьерри Анри — 0,57.
14. Роналдо — 0,56.
15. Педру Паулета — 0,56.
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