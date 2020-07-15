Портал Give Me Sport составил рейтинг лучших нападающих XXI века по соотношению забитых голов к сыгранным матчам. Возглавил список Лионель Месси из «Барселоны».

Также в первую тройку вошли Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Роберт Левандовски из «Баварии».

Топ-15 лучших нападающих XXI века

1. Лионель Месси — 0,87 гола в среднем за матч.

2. Криштиану Роналду — 0,77.

3. Роберт Левандовски — 0,73.

4. Луис Суарес — 0,67.

5. Неймар — 0,65.

6. Кильян Мбаппе — 0,65.

7. Харри Кейн — 0,63.

8. Златан Ибрагимович — 0,62.

9. Эдинсон Кавани — 0,61.

10. Руд Ван Нистелрой — 0,6.

11. Серхио Агуэро — 0,59.

12. Радамель Фалькао — 0,58.

13. Тьерри Анри — 0,57.

14. Роналдо — 0,56.

15. Педру Паулета — 0,56.