Месси – лучший игрок в истории по количеству побед в ла лиге

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси одержал 335-ю победу вместе с командой в рамках чемпионата Испании. Каталонцы переиграли "Атлетико" (2:0) в матче 31-го тура ла лиги.
Месси опередил по количеству побед бывшего голкипера "Реала", а ныне вратаря "Порту" Икера Касильяса – 334.
"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 73 очками.
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⭐️ ¡HISTÓRICO!– Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 6 апреля 2019 г.
🐐 Messi ya es el jugador con más victorias en la historia de @LaLiga
👏 Ha superado las 334 de @IkerCasillas y ostenta otro récord del Campeonato https://t.co/A40mAehbDW pic.twitter.com/yoIn9C05fZ
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