Месси – лучший игрок в истории по количеству побед в ла лиге

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси одержал 335-ю победу вместе с командой в рамках чемпионата Испании. Каталонцы переиграли "Атлетико" (2:0) в матче 31-го тура ла лиги.

Месси опередил по количеству побед бывшего голкипера "Реала", а ныне вратаря "Порту" Икера Касильяса – 334.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 73 очками.

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