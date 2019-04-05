Месси – лучший игрок марта в чемпионате Испании

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил приз лучшего игрока марта в ла лиге, информирует официальный Твиттер турнира.
Месси забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за "Барселону" в марте.
В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 39 встречах "Барселоны", забил 42 мяча и отдал 21 голевую передачу.
Месси является игроком системы каталонцев с 2000 года. Девять раз выигрывал золотые медали ла лиги, шесть раз Кубок Испании и четыре раза главный трофей Лиги чемпионов. Аргентинец – пятикратный обладатель "Золотого мяча".
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¡Messi es elegido como Mejor Jugador del Mes de marzo en #LaLigaSantander! 🏆👏– LaLiga (@LaLiga) 5 апреля 2019 г.
💙 @FCBarcelona_es ❤
🗒 https://t.co/MI6GZNApak pic.twitter.com/p0u9EIO0N0
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