Месси – лучший игрок марта в чемпионате Испании

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил приз лучшего игрока марта в ла лиге, информирует официальный Твиттер турнира.

Месси забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за "Барселону" в марте.

В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 39 встречах "Барселоны", забил 42 мяча и отдал 21 голевую передачу.

Месси является игроком системы каталонцев с 2000 года. Девять раз выигрывал золотые медали ла лиги, шесть раз Кубок Испании и четыре раза главный трофей Лиги чемпионов. Аргентинец – пятикратный обладатель "Золотого мяча".

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