Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим форвардом 2020 года по версии ESPN. Ранее на сайте было опубликовано 100 лучших футболистов этого года по позициям.

На втором месте среди лучших нападающих оказался игрок ПСЖ Киллиан Мбаппе, третьим стал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В топ-10 вошли Неймар — ПСЖ, Мохамед Салах — «Ливерпуль», Пьер-Эмерик Обамеянг — «Арсенал», Сон Хын Мин — «Тоттенхэм», Пауло Дибала — «Ювентус», Маркус Рэшфорд — «Манчестер Юнайтед» и Йосип Иличич — «Аталанта».

Лучшим тренером назван наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. В топ-3 вошли Ханс-Дитер Флик — «Бавария» и Хосеп Гвардиола — «Манчестер Сити».