Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лучшим дриблером в топ-5 лучших европейских лигах, информирует Squawka. Эта статистика ведется последние 13 лет — с сезона-2006/07.

На счету аргентинца 1880 обводок, из которых 57,2 процента удачных.

Второе место занимает полузащитник «Реала» Эден Азар (1220 обводок, 57,1процента). Замкнул тройку лучших дриблеров полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери (939 обводов, 47,9 удачных).

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял пятое место.

Топ-10 лучших дриблеров топ-5 лиг Европы

1. Лионель Месси («Барселона») — 1880 обводок, 57,2 процента удачных

2. Эден Азар («Реал») — 1220, 57,1

3. Франк Рибери («Фиорентина») — 939, 47,9

4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 832, 46,6

5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 816, 44

6. Хоакин («Бетис») — 798, 50,9

7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) — 770, 50,6

8. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 739, 60,9

9. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 736, 56,8

10. Неймар («ПСЖ») — 734, 50,2