Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по условиям действующего контракта может расторгнуть соглашение с клубом в конце каждого сезона, сообщает El Pa?s. Он должен объявлять о своем решении до 30 июня каждого года. Аргентинец имеет право уйти в клуб не из Европы. Его контракт действует до лета 2021 года.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. В этом сезоне он еще не выходил на поле из-за травмы.

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