Месси или Роналду? Арда Туран сказал, кто лучше

Бывший игрок «Барселоны» Арда Туран сравнил двух выдающихся футболистов — форварда каталонцев Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— Месси участвует в каждом моменте в игре. Он может управлять любым аспектом игры, — сказал Туран в эфире beIN Sports Turkey. — Не могу сказать ничего плохого о Роналду, но он бомбардир, хоть и особенный. Месси же умеет в футболе все. Он делает вещи, которые невозможно даже представить. Его интеллект, его видение поля, его игра в пас на другом уровне.

Каждый, с кем я говорил об этом, соглашался со мной. Кроме людей, близких к Роналду, его одноклубников, которые говорят о том, что Роналду — лучший, из политкорректности. Роналду мой друг, и не мне сомневаться в его уровне. Но Месси лучше.

В текущем сезоне Месси сыграл в 43 матчах за клуб, забил 31 мяч и сделал 24 результативные передачи. Его «Барселона» стала лишь второй в чемпионате Испании. На счету португальца — 46 игр, 37 голо и 5 передач; а также победа в серии А с «Ювентусом».