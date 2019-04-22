Месси или Мбаппе – кто лучший бомбардир Европы?

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе в воскресенье вечером забил три мяча в ворота "Монако" и продолжил борьбу с барселонцем Лионелем Месси за "Золотую бутсу". Этот приз учрежден Ассоциацией европейских спортивных изданий, куда входит "Спорт-Экспресс", и вручается лучшему бомбардиру чемпионатов континента по итогам сезона.

Рейтинг составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е – 1,5.

Сейчас у Месси 66 баллов (33 мяча, умноженные на два), у Мбаппе – 60. И по пять матчей до конца чемпионатов.

У идущего третьим Фабио Квальяреллы 44 балла. (Александр Бобров)



Лионель Месси vs. Кильян Мбаппе.

Календарь оставшихся матчей

Месси

23 апреля. Алавес (г)

27 апреля. Леванте (д)

4 мая. Сельта (г)

12 мая* Хетафе (д)

19 мая* Эйбар (г)

Мбаппе

30 апреля Монпелье (г)

4 мая Ницца (д)

11 мая* Анже (г)

18 мая* Дижон (д)

25 мая* Реймс (г)

*Точная дата пока не определена.