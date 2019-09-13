Месси и Юмтити не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Валенсией» Черышева

Официальный Twitter «Барселоны» опубликовал заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». В списке из 20 игроков присутствует форвард Луис Суарес.

Капитан каталонцев, форвард Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы. Защитник Самюэль Юмтити получил трещину второй плюсневой кости. Француз выбыл на 5-6 недель, информирует официальный сайт «Барселоны».

Заявка выглядит следующим образом:

вратари — тер Штеген, Пенья;

защитники — Семеду, Пике, Лангле, Ваге, Фирпо, Тодибо, Альба;

полузащитники — Ракитич, Роберто, Бускетс, Артур, Видаль, де Йонг, Аленья

нападающие — Фати, Суарес, Перес, Гризманн.

Встреча «Барселона» — «Валенсия» пройдет 14 сентября, в субботу, начало — в 22.00 (мск).

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